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Сегодня, 10:26

В РУСАДА объяснили, почему регбистку Коробчук дисквалифицировали на восемь лет

Алина Савинова
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В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) объяснили, почему чемпионка Европы по регби-7 Оксана Коробчук получила восьмилетнюю дисквалификацию.

«Несмотря на то что у Коробчук это было уже второе нарушение антидопинговых правил, дисциплинарный антидопинговый комитет принял решение о двухлетней дисквалификации спортсменки за мельдоний. РУСАДА, не согласившись с таким решением, обратилось в Национальный центр спортивного арбитража. Тот встал на нашу сторону и наложил восьмилетнюю дисквалификацию — четыре года + четыре года, как обычно наказывается повторное нарушение», — приводит ТАСС слова пресс-службы РУСАДА.

В 2016 году спортсменка была дисквалифицирована на четыре года за употребление станозолола. В 2020-м в ее крови был обнаружен мельдоний. Первоначально Коробчук дисквалифицировали на два года, но затем решением Национального центра спортивного арбитража она получила восьмилетнюю дисквалификацию.

Источник: https://tass.ru/sport/16743129
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