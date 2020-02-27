В России хотят провести Кубок мира-2027 по регби

Министерство спорта РФ включилось в работу по подготовке заявки на проведение Кубка мира по регби в 2027 году, сообщает ТАСС.

— Мы подали предварительную заявку, наш президент дал около полугода назад поручение правительству проработать все аспекты, этот доклад готовится, новое министерство спорта включилось в работу, — сказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. — Готовимся подавать официальную заявку к периоду начала заявочной кампании, которая должна стартовать через год.