В Москве открыли чемпионат Европы по пляжному регби

26 июля в Центре пляжных видов спорта на Водном стадионе в Москве состоялась пресс-конференция, приуроченная к открытию чемпионата Европы по пляжному регби.

Как сообщает Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта, В мероприятии приняли участие представитель Rugby Europe Зено Занандреа, спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков, генеральный директор Всероссийской ассоциации пляжных видов спорта Илья Володарский, главные тренеры и капитаны мужской и женской сборных команд России.

- Уже третий год подряд Водный стадион принимает эти соревнования, - сказал Сергей Марков. - С каждым годом уровень организации все больше радует наших европейских коллег. Будем надеяться, что в этом увидим на трибунах еще больше зрителей, так как пляжное регби этого заслуживает – очень динамичный и яркий вид спорта. Что касается российских сборных, то не зря говорят, что забраться на вершину легко, а вот удержаться на ней – гораздо сложнее. Так что ребятам будет непросто, но все по силам. Хочется пожелать им удачи.

Чемпионат Европы в Москве пройдет в Центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе 27 и 28 июля. В субботу турнир начнется матчами группового этапа, медали будут разыграны 28-го числа.