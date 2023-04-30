Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Игры
Главная
Регби

Сегодня, 15:35

В чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

На Высшем Совете Федерации регби России обсуждался вопрос изменения лимита на легионеров со следующего сезона чемпионата России.

«Клубы не раз выражали желание увеличить лимит легионеров до шести регбистов. Учитывая следующий длинный сезон, возможную травматичность, повышенное количество матчей, мы предлагаем увеличить количество легионеров в заявке до шести», — приводит «РБ Спорт» слова спортивного директора ФРР Сергея Маркова.

В сезоне-2023/24 одновременно на поле в матчах чемпионата страны по регби смогут присутствовать пять иностранных игроков (сейчас — четыре). Шесть легионеров смогут быть в заявке команды на сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/v-pari-chempionate-rossii-smyagchat-limit-na-legionerov/
регби
0
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров
Новости
RSS RSS
Все новости