В чемпионате России по регби смягчат лимит на легионеров

На Высшем Совете Федерации регби России обсуждался вопрос изменения лимита на легионеров со следующего сезона чемпионата России.

«Клубы не раз выражали желание увеличить лимит легионеров до шести регбистов. Учитывая следующий длинный сезон, возможную травматичность, повышенное количество матчей, мы предлагаем увеличить количество легионеров в заявке до шести», — приводит «РБ Спорт» слова спортивного директора ФРР Сергея Маркова.

В сезоне-2023/24 одновременно на поле в матчах чемпионата страны по регби смогут присутствовать пять иностранных игроков (сейчас — четыре). Шесть легионеров смогут быть в заявке команды на сезон.