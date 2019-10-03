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Уважение! Ирландские болельщики оценили игру российских регбистов

19:52
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В матче группового турнира чемпионата мира по регби сборная Ирландии обыграла команду России (35:0). Болельщики ирландской команды оценили игру россиян аплодисментами.

— Вы только послушайте, как сборной России аплодируют ирландские болельщики, — отмечено в Twitter Федерации регби России. — Регби — это про уважение.

Чемпионат мира-2019 проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября. 20 сентября российская сборная в матче открытия уступила хозяину, Японии (10:30), а 24 сентября проиграла команде Самоа (9:34).

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