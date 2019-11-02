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Угадай победителя финала Кубка мира по регби

09:00

В субботу, 2 ноября, в Йокогаме пройдет финал Кубка мира по регби. Встреча между Англией и ЮАР начнется в 12.00 по московскому времени.

В полуфинале англичане довольно легко разобрались с действующими обладателями трофея — Новой Зеландией (19:7). Южноафриканцы на этой стадии не без усилий обыграли Уэльс (19:16). Многие считают, что ЮАР в очном противостоянии может помочь только чудо и блистательная игра лидера команды Фафа де Клерка. Коэффициент на победу Южной Африки у БК «Лига Ставок» — 3,00. Для сравнения, на успех англичан — 1,40. Хотя некоторые специалисты полагают, что легкий полуфинал, да еще и проведенный на день раньше, может сыграть с фаворитом злую шутку. А как считаете вы?

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