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У России снова «забрали» Курилы. В этот раз — организаторы Кубка мира по регби перед матчем Япония — Россия

18:05
У России снова «забрали» Курилы.
У России снова «забрали» Курилы.
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20 сентября в Токио стартует главный турнир четырехлетия в регби — Кубок мира. В матче открытия сойдутся хозяева чемпионата Япония и Россия. В то же время, как сообщает корреспондент «СЭ» из Японии, на официальных картах Кубка мира территорией Страны восходящего солнца обозначаются в том числе спорные южные Курильские острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир. Соответствующая карта размещена на официальном сайте Международной федерации регби.

Идентичное изображение висит в зоне прилета в токийском аэропорту Ханэда.

Игра начнется в 13:45 по московскому времени. Всего в турнире будут участвовать 20 сборных, он продлится до 2 ноября. Россия играет в группе с Японией, Самоа, Ирландия и Шотландия.

Около месяца назад такая же ситуация возникла вокруг публикации на официальном сайте Олимпиады-2020, которая также пройдет в Японии. Несмотря на протесты ряда российских политиков, карта так и остается на вкладке о маршруте олимпийского огня. (Дмитрий Кузнецов)

Дополнительная информация

https://tokyo2020.org/en/special/torch/olympic/map/

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