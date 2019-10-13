Три матча Кубка мира перенесены из-за тайфуна

В субботу, 12 октября, из-за тайфуна «Хагибис» в Японии не состоялись матчи Кубка мира Новая Зеландия — Италия и Англия — Франция. В воскресенье, 13 октября, по той же причине не состоится игра между сборными Намибии и Канады. Остальные три матча состоятся: США — Тонга, Уэльс — Уругвай и Япония — Шотландия.

Напомним, сборная России все свои матчи проиграла и заняла последнее место в группе A.

Японские регбисты из-за тайфуна добирались на тренировку вплавь. Видео