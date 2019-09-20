Тренер сборной России: «Ребята не привыкли играть под высоким темпом и давлением»

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс оценил старт команды на Кубке мира-2019. Россияне проиграли команде Японии со счетом 10:30.

— Когда мы забили попытку, мы поняли, что японцы хорошо защищаются, и не смогли поддержать этот позитивный порыв, — приводит слова Джонса ТАСС. — В первом тайме нам многое удавалось, но во втором японцы сменили тактику. Мы играли под высоким темпом и давлением, ребята не привыкли так играть.

В следующем матче россияне сыграют с командой Самоа, встреча пройдет 24 сентября.