Тренер сборной по регби Первухин поблагодарил оставшихся в России легионеров

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин высказался о товарищеском матче своих подопечных против команды сильнейших легионеров чемпионата России «Russian Barbarians».

«Надо отдать должное нашей Федерации регби России, что она смогла организовать нам такую финальную часть сезона. И спасибо нашим иностранным спортсменам. На протяжении уже не одного сезона эти индивидуально очень сильные игроки значительно повышают уровень российского чемпионата. Большое спасибо ребятам за то, что они без каких-либо колебаний остались в России и будут завтра представлять команду легионеров. Это очень сильная команда», — приводит слова Первухина «Газета.ru».

Он также заявил, что с физической формой у игроков сборной России нет проблем, что они недавно вернулись с очень важных матчей.

Игра состоится 29 октября в 14.00 по московскому времени на «Волгоград Арене».