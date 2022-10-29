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Тренер легионеров по регби рассказал, что российские спортсмены всегда стремятся стать лучше

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Главный тренер команды лучших легионеров чемпионата России по регби «Russian Barbarians» ДжейПи Нил рассказал, как относится к российским спортсменам.

«В каких-то аспектах российские регбисты уступают другим, если сравнивать с австралийцами, новозеландцами, южноафриканцами. Однако россияне очень жадны до новых знаний, и они хотят прогрессировать. В моей родной стране — Южной Африке — спортсмены начинают думать, что уже знают все, и теряют желание расти дальше. Россияне же всегда стремятся стать лучше», — приводит слова Нила «Газета.Ru».

Он также заявил, что в России отличные условия для развития в спорте.

«Меня очень сильно удивляет, что, в какой город России я бы ни приехал, везде есть отличные спортивные объекты. И везде занимаются люди. Спорт играет большую роль в жизни россиян. В такие тяжелые моменты, как сейчас, спорт становится для людей отдушиной и приносит им позитивные эмоции», — добавил Нил.

29 октября «Russian Barbarians» одержала победу над сборной России в товарищеском матче (22:21).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/10/29/18910651.shtml
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