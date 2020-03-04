Тестовый турнир Олимпиады по регби-7 отменен из-за коронавируса
13:24
В Японии отменили турнир по регби-7, сообщает сайт Регбийного союза страны.
Он должен был стать тестовым соревнованием перед Олимпиадой-2020. Причиной такого решения стала ситуация с коронавирусом. Соревнования должны были пройти в Токио с 25 по 26 февраля.
Летняя Олимпиада-2020 в Токио (Япония) должна пройти с 24 июля по 9 августа. Ранее организаторы утверждали, что пока не планируют отменять Игры.
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