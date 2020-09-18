Тэг-регби официально включено в учебный процесс по физическому воспитанию школьников

Сегодня состоялось заседание федерального учебно-методического объединения Министерства просвещения Российской Федерации по утверждению образовательных программ.

Одним из пунктов обширной повестки заседания стало рассмотрение вопроса о включении примерной рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» (модуль «Тэг-регби») для образовательных организаций, реализующих образовательные программы.

С докладом о новом виде спорта для учебных заведений — тэг-регби — о его возможностях, интеграции в образовательный процесс и других преимуществах, рассказал директор Академии регби «Центр» Сергей Нечувилин.

По результатам голосования членов заседания ФУМО модуль «Тэг-регби» вошел в программу образовательных организаций! Теперь учителя физической культуры могут использовать тэг-регби на своих уроках.