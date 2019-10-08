Старший тренер сборной России: «Хотим на равных сыграть с Шотландией»

Старший тренер сборной России по регби Александр Войтов оценил настрой команды на матч Кубка мира против сборной Шотландии. Встреча состоится 9 октября.

— Для нас итоги Кубка мира можно будет назвать положительными, если мы закончим его на хорошей ноте, позитивно, — приводит слова Войтова официальный сайт ФРР. — А заключаться этот позитив будет в том, что мы на равных будет играть со сборной Шотландии. У нас есть неплохие шансы, учитывая, что соперник поменял практически весь состав на эту встречу. Для нас, в целом, турнир прошел неплохо, было много положительных моментов.

Если говорить конкретно о нашей игре, то мы улучшили свои действия в защите и понимании структуры атаки, а также того, что мы хотим добиться, когда выходим на поле. И самое главное, это понимают сами игроки.