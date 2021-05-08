Спортивная драма «Регби» стартует на more.tv 19 мая

19 мая на платформе more.tv состоится премьера трех первых серий спортивной драмы телеканала СТС «Регби» от продюсера и сценариста Ильи Куликова. Главные роли в проекте исполнили: Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Сергей Селин, Александра Власова. Новые серии будут появляться на сервисе еженедельно.

По сюжету чемпионка России по спортивной гимнастике Настя (Маргарита Аброськина) бросает любимый спорт из-за конфликта с тренером. Не представляя жизни без побед, девушка идет в женское регби. В мужской команде того же клуба тренируется Макс (Олег Гаас), в свое время оставивший бокс и смешанные единоборства. Каждый в своей команде осваивает честный, бескомпромиссный и жестокий мир регби.