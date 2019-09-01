Стал известен состав сборной России на Кубок мира по регби. Главный тренер команды Лин Джонс включил в заявку 31 игрока:

Валерий Морозов, Андрей Попивалов, Владимир Подрезов, Азамат Битиев, Кирилл Готовцев, Станислав Сельский, Евгений Матвеев, Сергей Чернышев, Андрей Остриков, Богдан Федотко, Андрей Гарбузов, Евгений Елгин, Антон Сычев, Виталий Живатов, Тагир Гаджиев, Роман Ходин, Виктор Гресев, Никита Вавилин, Василий Дорофеев, Дмитрий Перов, Юрий Кушнарев, Рамиль Гайсин, Сергей Янюшкин, Денис Симплекевич, Герман Давыдов, Владислав Созонов, Владимир Остроушко, Дмитрий Герасимов, Кирилл Голосницкий, Игорь Галиновский, Василий Артемьев.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября.