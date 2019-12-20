Шуточное регбинго. А что вы успели за год?

Официальный Twitter Федерации регби России предложил подписчикам поиграть в «регбинго». Болельщики должны отметить на таблице регбийные события, которые произошли с ними в 2019 году. Среди них — «рассказать всем друзьям о том, что регби — просто огонь», «посмотреть все матчи сборной России на Кубке мира», «купить регбийный мяч» и так далее.

Кажется, настало самое лучшее время для того, чтоб начать подводить итоги этого насыщенного года ?



Отмечайте и кидайте в реплаи свою версию регбинго ??? pic.twitter.com/if9E4B3JUX — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) December 20, 2019