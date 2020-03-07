Шамиль Магомедов о победе над Румынией: «Справились с поставленной задачей»

Игрок национальной сборной России по регби Шамиль Магомедов рассказал о своих впечатлениях от победы над Румынией, но напомнил, что главная игра еще впереди.

— Главной задачей сегодня для нас была победа. Мы с ней справились, — сказал Магомедов. — Мы знали, что сегодня нам будет очень сложно в матче с румынской командой, ведь это очень собранная и тяжелая сборная. Сегодня нам очень помогла поддержка трибун. Большое спасибо всем болельщикам. Однако главный соперник, сборная Грузии, у нас впереди. Игры с этой командой для нас всегда принципиальны, так как мы не можем выиграть у них на протяжении многих лет. Постараемся показать хорошую, красивую игру, и не совершать ошибок.

В субботу сборная России победила команду Румынии со счетом 32:25 в четвертом матче чемпионата Европы по регби. Встреча прошла в Краснодаре. 14 марта российские регбисты в Тбилиси встретятся с командой Грузии.

В турнирной таблице российская сборная поднялась на третье место, в активе национальной команды 8 очков после четырех встреч. С 14 очками после трех матчей лидирует сборная Грузии, вторые — португальцы с 9 очками. (Петр Григоренко)