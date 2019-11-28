Сереви ушел с поста главного тренера мужской сборной России по регби-7

Вайсале Сереви покинул пост главного тренера мужской сборной России по регби-7, сообщает официальный сайт Федерации регби России (ФРР). Фиджиец продолжит работать с организацией в роли советника по регби-7.

Исполняющим обязанности главного тренера сборной назначен Антон Левченко.

— Мы относимся к Вайсале Сереви с большим уважением и выражаем ему благодарность, он очень много сделал для сборной, — сказал председатель правления ФРР Станислав Дружинин. — Федерация продолжит работать с Вайсале, он будет консультировать нашу мужскую сборную по регби-7.

Сейчас Академия регби совместно с тренерским штабом национальной команды формирует критерии для поиска потенциальных кандидатов на пост главного тренера мужской сборной России.