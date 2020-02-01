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Сборная России проиграли Испании в первом матче чемпионата Европы

16:25
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Сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы проиграла команде Испании.

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой испанских регбистов, со счетом 31:12.

Во втором туре первенства Европы сборная России сыграет с командой Бельгии, игра пройдет в Брюсселе 8 февраля.

На чемпионате Европы выступают сборные России, Испании, Бельгии, Грузии, Португалии и Румынии.

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