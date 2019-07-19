Сборная России по регби не поедет в Тбилиси на матч с Грузией

Товарищеский матч сборной России по регби с Грузией не состоится, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Федерацию регби России. Игра должна была пройти в Тбилиси 27 августа, но российская сторона отказалась от нее в связи с политической ситуацией.

"Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.

В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить вам, что Федерация регби России считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси. Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры является солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий", — говорится в заявлении.

В начале июля появилась информация об отчислении двух грузинских игроков из московского клуба за антироссийские жесты. Позднее ее опровергли.