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Сборная России по регби гарантировала себе место в высшем дивизионе чемпионата Европы

16:54
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14 ноября сборная России по регби проиграла команде Испании в матче чемпионата Европы.

Встреча завершилась со счетом 12:49. Россияне играли в меньшинстве с 10-й минуты. Несмотря на поражение, команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Европы.

Российская команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У нее в активе 9 очков.

Лидирует сборная Грузии (23 очка). На втором месте команда Португалии (14 очков). Замкнули тройку румыны, у которых также 14 очков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12919395

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Екатерина Савостина все материалы автора
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