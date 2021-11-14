Сборная России по регби гарантировала себе место в высшем дивизионе чемпионата Европы
16:54
14 ноября сборная России по регби проиграла команде Испании в матче чемпионата Европы.
Встреча завершилась со счетом 12:49. Россияне играли в меньшинстве с 10-й минуты. Несмотря на поражение, команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Европы.
Российская команда занимает четвертое место в турнирной таблице. У нее в активе 9 очков.
Лидирует сборная Грузии (23 очка). На втором месте команда Португалии (14 очков). Замкнули тройку румыны, у которых также 14 очков.
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