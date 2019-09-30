Сборная Грузии по регби недовольна из-за песни Меладзе на русском языке

Главный тренер сборной Грузии по регби Милтон Хейг раскритиковал организаторов Кубка мира из-за воспроизведения песни Валерия Меладзе на русском языке во время матча, информирует «Грузия Online».

В матче группового турнира против Уругвая (33:7) после каждой реализованной грузинскими регбистами попытки организаторы включали песню Валерия Меладзе на русском языке под названием «Чего ты хочешь от меня».

— Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия. У нас разный язык, разная культура... Было бы хорошо, если бы Международный совет регби проявил больше внимания по отношению к этому вопросу, — отметил Милтон Хейг.

Кубок мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября.