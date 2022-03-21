Сборная Франции по регби впервые за 12 лет выиграла Кубок шести наций

Завершился розыгрыш Кубка шести наций по регби 2022 года.

В заключительном пятом туре Франция обыграла Англию со счетом 25:13, Италия одолела Уэльс (22:21), Ирландия выиграла Шотландию (26:5).

Таким образом, по итогам всего турнира первую строчку с 25 баллами заняла сборная Франции. Для команды эта победа стала первой за 12 лет. В последний раз «синие» побеждали в Кубке шести наций в 2010-м году.

Также Франция получила дополнительный приз — Большой шлем, который вручается за победы во всех матчах сезона. У сборной победы во всех пяти встречах сезона 2022.