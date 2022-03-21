Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
Главная
Регби

Сегодня, 08:59

Сборная Франции по регби впервые за 12 лет выиграла Кубок шести наций

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Завершился розыгрыш Кубка шести наций по регби 2022 года.

В заключительном пятом туре Франция обыграла Англию со счетом 25:13, Италия одолела Уэльс (22:21), Ирландия выиграла Шотландию (26:5).

Таким образом, по итогам всего турнира первую строчку с 25 баллами заняла сборная Франции. Для команды эта победа стала первой за 12 лет. В последний раз «синие» побеждали в Кубке шести наций в 2010-м году.

Также Франция получила дополнительный приз — Большой шлем, который вручается за победы во всех матчах сезона. У сборной победы во всех пяти встречах сезона 2022.

1
0
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборным России по регби-7 запретили участвовать в международных турнирах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости