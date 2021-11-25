Самый результативный регбист сборной России Кушнарев объявил о завершении международной карьеры

Центурион сборной России Юрий Кушнарев сообщил, что тестовый матч с командой Чили 26 ноября станет для него последним за национальную команду.

«Я принял решение сыграть завтра свой последний матч в карьере за национальную сборную. Я достаточно долгое время провел на поле, 16 лет — это срок. Было принесено много жертв, много времени было уделено команде. Мы с семьей приняли решение, что сейчас самое время закончить и двигаться дальше уже, возможно, в новом амплуа.

На данный момент я заканчиваю международную карьеру. Остаюсь в клубе — у меня есть обязательства перед «Красным Яром». Поэтому в ближайшее время я уже точно приму решение. В любом случае я останусь в регби", — цитирует Кушнарева rugger.info.

Кушнарев провел 119 матчей за сборную России и набрал в них 788 очков. Всего он занес 11 попыток, точно пробил 152 реализации и 141 штрафной, а также забил 2 дроп-гола.

Он — самый результативный игрок в истории сборной России и первый центурион в ее составе.

Кушнарев стал первым игроком, который принес сборной России очки на Кубке мира по регби в Новой Зеландии в 2011-м году. Он участник Кубков мира-2011 и 2019, чемпион Европы по регби-7 2009 года.