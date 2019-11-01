С игрока сборной Новой Зеландии стащили шорты по ходу матча
17:22
Сборная Новой Зеландии выиграла матч за 3-е место на Кубке мира по регби у команды Уэльса. Встреча завершилась со счетом 40:17 в пользу новозеландцев.
По ходу встречи произошел курьезный эпизод. Во время атаки игрок сборной Уэльса пытался остановить соперника из Новой Зеландии. Он схватил его за шорты и случайно стянул их вниз.
...Cheeky Offload???#RWC2019 #NZLvWAL pic.twitter.com/bAc5FPnUsA— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) November 1, 2019
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