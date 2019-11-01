С игрока сборной Новой Зеландии стащили шорты по ходу матча

Сборная Новой Зеландии выиграла матч за 3-е место на Кубке мира по регби у команды Уэльса. Встреча завершилась со счетом 40:17 в пользу новозеландцев.

По ходу встречи произошел курьезный эпизод. Во время атаки игрок сборной Уэльса пытался остановить соперника из Новой Зеландии. Он схватил его за шорты и случайно стянул их вниз.