Регби
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Регби

Российский регбист получил катану после матча с Японией

20:02
Теги:

Регбист сборной России Кирилл Голосницкий занес первую попытку на Кубке мира, который стартовал в Японии, в матче с хозяевами (10:30). Эта попытка стала самой быстрой в истории матчей открытия Кубков мира.

Японцы признали Голосницкого лучшим игроком встречи в составе сборной России. В качестве награды капитан сборной Японии Майкл Лич подарил россиянину меч-катану.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир