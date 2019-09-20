Российский регбист получил катану после матча с Японией
20:02
Регбист сборной России Кирилл Голосницкий занес первую попытку на Кубке мира, который стартовал в Японии, в матче с хозяевами (10:30). Эта попытка стала самой быстрой в истории матчей открытия Кубков мира.
Японцы признали Голосницкого лучшим игроком встречи в составе сборной России. В качестве награды капитан сборной Японии Майкл Лич подарил россиянину меч-катану.
После матча с японцами в раздевалку сборной России зашел капитан наших сегодняшних соперников Майкл Лич и подарил Кириллу Голосницкому меч-катану.— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) September 20, 2019
Японцы признали Кирилла лучшим игроком встречи в составе нашей команды ?? pic.twitter.com/75meTgS2Nb