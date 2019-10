Российские регбистки записывали кавер Sex Pistols. Это не понравилось полиции

Спортсменки российских клубов объединились в панк-группу Rugbystols и сбросили с верхней палубы теплохода баннер England, thank you for rugby. Акция произошла у британского посольства в Москве в рамках съемок клипа на композицию England, thanks for rugby, которая является кавером на знаменитый хит Sex Pistols — God Save The Queen.

Девушки арендовали прогулочный теплоход для съемок клипа, которым хотели поблагодарить Англию за изобретение регби. Акция привлекла внимание полиции, и регбисткам пришлось в течение длительного времени разъяснять правоохранителям суть происходящего. В результате переговоров с сотрудниками полиции видео удалось доснять, кадры с людьми в погонах вошли в финальную клипа.

«Мы с подругами занимаемся регби уже 5 лет и благодарны Англии за изобретение нашей любимой игры. Мы искренне хотим донести до англичан наши чувства и привлечь внимание российских любителей спорта к регби, — сказала Виктория Эм. — На создание видео нас вдохновила композиция группы Sex Pistols. Да, в процессе съемок нам пришлось иметь дело с полицией, но наш вид спорта не для слабаков, и нам удалось завершить начатое (кстати, если журналистам интересно, можем подробно рассказать, как проходило задержание полицией). Надеемся, что наш клип оценят на родине регби и, с его помощью узнают, что в России любят этот прекрасный спорт».