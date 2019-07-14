Россиянки обыграли Испанию и вышли в финал квалификации на Олимпиаду-2020

Женская сборная России по регби обыграла команду Испании со счетом 12:5 и вышла в финал европейской квалификации на Олимпиаду-2020, которая пройдет в Токио. В составе российской команды попытки занесли Дарья Шестакова и Алена Михальцова.

В финале сборная России сыграет с Англией. Команды уже встречались в групповом турнире, тогда россиянки были сильнее со счетом 26:5.

Напомним, что победитель получает прямую путевки на Олимпиаду. Команды, которые займут третье и второе место выходят в финальный раунд квалификации на Игры-2020.