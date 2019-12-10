Россия сыграет матч чемпионата Европы с Испанией на стадионе «Фишт» в Сочи

Матч чемпионата Европы по регби между сборными России и Испании состоится в Сочи на стадионе «Фишт». Об этом сообщает официальный сайт Федерации регби России.

Матч пройдет 1 февраля 2020 года. Стадион является домашней ареной для ФК «Сочи», который выступает в российской футбольной премьер-лиге. В 2018 году «Фишт» принял шесть матчей чемпионата мира по футболу.

В чемпионате Европы по регби 2019 года сыграют шесть команд: Грузия, Россия, Испания, Румыния, Бельгия и Португалия.