Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России

В среду Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) согласовала регламент проведения турнира «Лига Ставок — Чемпионат России по регби» на сезон-2020/21. Министерство спорта Российской Федерации также поддержало проведение соревнования.

Таким образом турнир начнется 18 июня матчем между пензенским «Локомотивом» и «ВВА-Подмосковье». Прямую трансляцию первой встречи сезона обеспечит телеканал «Матч!», начало в 15.00 по московскому времени. 19 июня в Казани сыграют «Стрела» — ЦСКА. 20 июня пройдут еще три встречи: «Красный Яр» — «Слава», «Булава» — «Металлург» и «Богатыри» — «Енисей-СТМ».

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев отметил, что организовать июньский старт главного чемпионата страны по регби было бы невозможно без тесного взаимодействия с Роспотребнадзором, Министерством спорта России, МВД России и региональными властями.

— Мы очень благодарны сотрудникам Роспотребнадзора, Минспорта России, персонально Анне Юрьевне Поповой и Олегу Васильевичу Матыцину, а также всем участникам процесса за то, что они ответственно, но, в тоже время, с пониманием отнеслись к нашей инициативе начать сезон уже 18 июня 2020 года. Я уверен, что со мной солидарны все регбийные болельщики России, которые в этом году как никогда ждут начала сезона в нашей стране. Нет никаких сомнений, что клубы ответственно подойдут к вопросам обеспечения безопасности при проведении домашних игр, а игроки и тренеры покажут всем нам красивую, зрелищную и яркую игру, — сказал Артемьев.