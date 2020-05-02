Рэпер Баста проведет онлайн-тренировку с регбистами ЦСКА

Знаменитый рэпер Василий Вакуленко (Баста) вместе с профессиональными регбистами проведет утреннюю онлайн-зарядку в рамках проекта «Мама, папа, я — регбийная семья!».

Прямая трансляция состоится во вторник 5 мая в 11.00 в личном Инстаграм-аккаунте музыканта @bastaakanoggano, насчитывающем более 3,6 миллиона подписчиков. Соведущими тренировки выступят игроки сборной России и регби-клуба ЦСКА Василий Артемьев и Кристина Середина.

К звездной зарядке также присоединятся многие медийные персоны. Со вступительным словом к зрителям обратится глава Федерации регби России Игорь Артемьев. Свое участие уже подтвердили четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов и актер Игорь Огурцов, известный по сериалам «Молодежка», «Закон каменных джунглей» и «Школа».

Коллаборацией с Бастой регби-клуб ЦСКА отметит месяц проекта «Мама, папа, я — регбийная семья». Начиная с пятого апреля каждый день в 11.00 красно-синие выкладывают во все свои аккаунты в социальных сетях свежий ролик с домашними зарядками. Утренние тренировки проводят, а иногда даже сами снимают, профессиональные игроки мужской и женской команд РК ЦСКА, взрослые, детские и военные тренеры, друзья клуба. За первый месяц совокупная аудитория проекта в сети составила более 150 тысяч человек. Президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин заявил, что в ежедневном формате выпуски зарядок будут выпускаться клубом вплоть до снятия режима самоизоляции.