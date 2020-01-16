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Рекордсмен сборной ЮАР: «Было бы круто увидеть, что Россия становится сильной регбийной страной»

16:18
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Легендарный игрок сборной ЮАР, рекордсмен национальной команды по количеству матчей Виктор Мэтфилд оценил прогресс сборной России по регби.

— Могу судить о сборной России по Кубкам мира 2011 и 2019 годов, — цитирует Мэтфилда пресс-служба Федерации регби России. — На приеме у посла я пообщался с вашими представителями и увидел большую заинтересованность в том, чтобы регби в России развивалось. Было бы круто увидеть, что Россия заявляет о себе и становится сильной регбийной страной. Но это будет сделать непросто, внутри Федерации регби России надо иметь четкое понимание и план развития нашего вида спорта. Конечно, необходимы и финансовые ресурсы, чтобы воплощать те больше планы, что есть у вашей федерации.

— Что скажете о выступлении сборной России на Кубке мира?

— Сборная России придерживается физически активной, силовой игры, парни выходят играть с большой гордостью за свой флаг и не жалеют себя во время матчей.

Дополнительная информация

https://rugby.ru/news/viktor-metfild-bylo-by-kruto-uvidet-chto-rossiya-stanovitsya-silnoy-regbiynoy-stranoy/

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