Регбийный ЦСКА в следующем сезоне сыграет в форме с изображением Гагарина
12:04
Регбийный клуб ЦСКА показал новый комплект формы на сезон-2020/21. На экипировку нанесено изображение космонавта Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба команды.
На двух других комплектах также будут отсылки к космосу.
«Гостевой комплект выполнен в традиционных черных тонах, которые визуально объединяют цвета космоса и фан-сектора армейского клуба. Третий комплект формы с оранжевым окрасом отсылает к классическому советскому скафандру СК-1, в котором Гагарин отправился в первый в истории человечества полет в космическое пространство», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне ЦСКА занял 9 место в чемпионате и не прошел в плей-офф.
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