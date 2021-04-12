Регбийный ЦСКА в следующем сезоне сыграет в форме с изображением Гагарина

Регбийный клуб ЦСКА показал новый комплект формы на сезон-2020/21. На экипировку нанесено изображение космонавта Юрия Гагарина, сообщает пресс-служба команды.

На двух других комплектах также будут отсылки к космосу.

«Гостевой комплект выполнен в традиционных черных тонах, которые визуально объединяют цвета космоса и фан-сектора армейского клуба. Третий комплект формы с оранжевым окрасом отсылает к классическому советскому скафандру СК-1, в котором Гагарин отправился в первый в истории человечества полет в космическое пространство», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне ЦСКА занял 9 место в чемпионате и не прошел в плей-офф.