Регбисты из Новой Зеландии отдадут свои мозги для исследований

Бывшие игроки сборной Новой Зеландии по регби пожертвуют свои мозги для исследований после своей смерти, информирует Reuters. Центр исследования мозга в Университете Окленда ищет спортсменов из контактных видов спорта для изучения последствий сотрясений мозга и травм головы.

Несколько бывших игроков сборной Новой Зеландии уже откликнулись на эту программу. Среди них, в частности, Бен Афеаки, который завершил карьеру после серьезного сотрясения мозга.

Мозг могут жертвовать и те, у кого не было сотрясений, но они должны быть представителями таких видов спорта, как регби, футбол или бокс. Как отмечается, травмы головы являются серьезной проблемой для Новой Зеландии, так как более 20 процентов всех черепно-мозговых травм являются следствием занятия контактными видами спорта.