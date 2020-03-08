Регбисты ЦСКА поздравили женщин с 8 марта

Коллектив регби-клуба ЦСКА поздравил женщин с международным женским днем в необычном формате.

Игроки и тренерский персонал команды сняли рэп-видео. В нем они обратились к прекрасной половине человечества со словами об их значимости в карьере регбистов.

Напомним, регби-клуб ЦСКА основан в 2014 году. За 5 лет мужская команда преодолела путь от любительских дивизионов чемпионата Москвы до российской премьер-лиги. В 2019 году клуб завоевал золотые медали высшей лиги по регби-7 и регби-15.

Женская команда клуба также достигла высоких результатов. По итогам прошедшего сезона девушки стали лучшим коллективом столицы по регби-7 и пляжному регби, а также были отмечены наградой «Команда года» от Федерации регби Москвы.