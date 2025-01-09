Регбист Готовцев прокомментировал запрет российского флага на форме своего клуба

Российский регбист Кирилл Готовцев отреагировал на запрет российского флага на форме английского клуба «Глостер».

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — сказал Готовцев Odds.ru.

Ранее «Глостер» на своем официальном сайте заявил о том, что запрещает Готовцеву использовать изображение флага России на игровой форме из-за критики в социальных сетях.

Бывшему игроку сборной России Готовцеву 37 лет. Он выступает за «Глостер» с апреля 2021 года.