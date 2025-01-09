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Регбист Готовцев прокомментировал запрет российского флага на форме своего клуба

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Российский регбист Кирилл Готовцев отреагировал на запрет российского флага на форме английского клуба «Глостер».

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — сказал Готовцев Odds.ru.

Ранее «Глостер» на своем официальном сайте заявил о том, что запрещает Готовцеву использовать изображение флага России на игровой форме из-за критики в социальных сетях.

Бывшему игроку сборной России Готовцеву 37 лет. Он выступает за «Глостер» с апреля 2021 года.

Источник: ODDS.ru
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