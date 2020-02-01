Рамиль Гайсин о поражении от Испании: «Надо ответственнее подходить к играм»

Сборная России по регби проиграла Испании (12:31) в первом матче чемпионата Европы. Рамиль Гайсин, ставший лучшим игроком нашей команды, рассказал, что попасть в стартовый состав для него было неожиданностью, а также поделился своими впечатлениями от игры.

— Начало было хорошее, как и настрой, — подчеркнул Гайсин. — Потом в середине первого тайма, мне кажется, немного потеряли контроль, и некоторые игроки допустили ошибки. И у меня тоже была ошибка. Не получилось перестроиться, за счет этого испанцы набрали очки. А у нас команда немного «подсела». Во второй половине второго тайма начали исправляться, и в каких-то моментах у нас это получалось. Но все-таки не успели догнать по счету соперников, а когда на последних минутах пропустили еще одну попытку, это подкосило.

— Как оцените именно свою игру?

— Я очень хотел исправиться, допустив ошибку, но не получалось в некоторых моментах. Не хотел зацикливаться на этом, потому что это могло сказаться на моей игре. Думаю, у меня получилось. То, что я попал в стартовый состав, было неожиданным. Я приехал с Кубка вызова и не проходил со сборной подготовку в ЮАР. Когда на собрании объявили состав, я очень удивился и обрадовался. Думаю, я не подвел. Конечно, была эта ошибка, но я считаю, что хорошо сыграл этот матч. На самом деле, мы хорошая команда, просто нам нужно прибавить в определенных аспектах, улучшить свои сильные стороны. Команда Испании — не такая сильная, скажу вам честно, в некоторых позициях мы на голову выше их. Но не можем обыграть их. Дело, думаю, в индивидуальном подходе. Надо более ответственно подходить к играм. (Петр Григоренко)

Следующий матч сборная России проведет 8 февраля с Бельгией.