Павел Колобков: "Российские регбистки имеют хорошие шансы отобраться на Олимпиаду"

Министр спорта Павел Колобков отметил, что женская сборная России по регби-7 имеет хорошие шансы квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.

Сборная России 13-14 июля в Казани сыграет в отборочном турнире к Олимпийским играм.

- Предстоит важный турнир, - цитирует ТАСС Колобкова. - Есть очень хороший шанс отобраться на Олимпиаду. Желаем вам успехов на этом турнире. Очень хочется, чтобы вы попали на Олимпийские игры.

Вид спорта себя хорошо зарекомендовал. Думаю, что будет долго в программе Олимпийских игр. Мы уделяем большое внимание развитию регби.