Отменен тестовый матч между сборными России и Румынии
10:21
Тестовый матч по регби между сборными России и Румынии, который должен был пройти в Москве 25 октября, не состоится из-за случаев коронавируса в румынской команде, сообщает официальный сайт Федерации регби России (ФРР).
Тесты на COVID-19 пяти игроков сборной Румынии дали положительные результаты.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Румынии, все лица, непосредственно контактировавшие с заболевшими, должны уйти на семидневный карантин, а затем пройти повторное тестирование. Таким образом, все 45 членов делегации в настоящее время находятся на карантине, что не позволяет им вылететь в Россию.
Дополнительная информация:
https://rugby.ru/news/match-rossiya-rumyniya-ne-sostoitsya-25-oktyabrya/
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