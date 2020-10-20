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Отменен тестовый матч между сборными России и Румынии

10:21
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Тестовый матч по регби между сборными России и Румынии, который должен был пройти в Москве 25 октября, не состоится из-за случаев коронавируса в румынской команде, сообщает официальный сайт Федерации регби России (ФРР).

Тесты на COVID-19 пяти игроков сборной Румынии дали положительные результаты.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Румынии, все лица, непосредственно контактировавшие с заболевшими, должны уйти на семидневный карантин, а затем пройти повторное тестирование. Таким образом, все 45 членов делегации в настоящее время находятся на карантине, что не позволяет им вылететь в Россию.

Дополнительная информация:

https://rugby.ru/news/match-rossiya-rumyniya-ne-sostoitsya-25-oktyabrya/

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