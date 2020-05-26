Новый сезон чемпионата России по регби стартует в середине июня

Федерации регби России утвердила дату начала турнира «Лига Ставок — чемпионат России по регби» сезона 2020 года. Матчи первого тура состоятся 19-20 июня, сообщает официальный сайт федерации.

Регулярный чемпионат пройдет в один круг с 19 июня по 28 августа, каждая команда проведет по девять матчей. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие 1-е и 2-е места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с 3-го по 6-е, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы пройдут до двух побед и состоятся уже в 2021 году.

Команды, занявшие места с 7-го по 10-е, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.

В первом туре сыграют: «Локомотив» (Пенза) — «ВВА-Подмосковье» (Монино), «Стрела» (Казань) — ЦСКА (Москва), «Красный Яр» (Красноярск) — «Слава» (Москва), «Булава» (Таганрог) — «Металлург» (Новокузнецк), «Богатыри» (Краснодар) — «Енисей-СТМ» (Красноярск).

Матчи 1/8 финала Кубка России, которые должны были пройти в середине июня, состоятся 15-16 июля.