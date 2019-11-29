Новозеландский регбийный клуб сменил логотип из-за теракта в Крайстчерче

Новозеландский регбийный клуб «Крусейдерс» сменил логотип после теракта в Крайстчерче 15 марта, информирует пресс-служба клуба. Теперь вместо старой эмблемы, изображающей рыцаря-крестоносца, будет красно-черная букву «С» в традиционном орнаменте маори (кореной народ Новой Зеландии).

При этом название клуба осталось прежним. Как отмечается, ни одно другое название не отражает верность клуба своим ценностям, а именно вести крестовый поход за социальное улучшение.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч были совершены нападения на две мечети. Тогда погиб 51 человек, еще 50 были ранены. После этих событий эмблему «Крусейдерс» стали критиковать.