Новозеландский регбист погиб в ДТП
11:11
Новозеландский регбист Шон Уайнуи скончался в результате ДТП в возрасте 25 лет, сообщает Sky Sports.
По информации источника, инцидент произошел в севере Новой Зеландии. Машина Уайнуи врезалась в дерево. Других пассажиров в автомобиле не было.
Уэйнуи выступал за молодежную сборную Новой Зеландии, а также за команду Маори, составленную из регбистов с маорийскими корнями. На клубном уровне он играл за новозеландские «Таранаки», «Красэйдерс», «Чифс и «Бей-оф-Пленти».
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