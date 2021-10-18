Новозеландский регбист погиб в ДТП

Новозеландский регбист Шон Уайнуи скончался в результате ДТП в возрасте 25 лет, сообщает Sky Sports.

По информации источника, инцидент произошел в севере Новой Зеландии. Машина Уайнуи врезалась в дерево. Других пассажиров в автомобиле не было.

Уэйнуи выступал за молодежную сборную Новой Зеландии, а также за команду Маори, составленную из регбистов с маорийскими корнями. На клубном уровне он играл за новозеландские «Таранаки», «Красэйдерс», «Чифс и «Бей-оф-Пленти».