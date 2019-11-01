Новая Зеландия победила Уэльс в матче за бронзу на Кубке мира

Сборная Новой Зеландии выиграла матч за 3-е место на Кубке мира по регби у команды Уэльса. Встреча завершилась со счетом 40:17 в пользу новозеландцев.

Сборная Новой Зеландии в третий раз в истории получает бронзовые медали Кубка мира. До этого команда занимала третье место в 1991 и 2003 годах.

Напомним, что Новая Зеландия выиграла два предыдущих Кубка мира — в 2011 и 2015 годах.

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Матч за 3-е место

Новая Зеландия — Уэльс — 40:17 (28:10)