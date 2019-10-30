На «ВЭБ Арене» наградили РК ЦСКА. Клуб стал чемпионом высшей лиги

27 октября на матче 14-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Динамо» состоялось чествование мужской и женской регбийных команд армейского клуба.

РК ЦСКА был создан в 2014 году, и за пять лет команда прошла путь от любителей до победителя высшей лиги. В этом году мужская команда праздновала триумф в высшей лиге и по регби-7, и по регби-15, а женская стала лучшей командой столицы по регби-7 и пляжному регби.

На «ВЭБ Арену» регбисты вышли в сопровождении учеников спортивных секций. В каждом округе столицы уже занимаются тренеры с будущими регбистами. На поле находилось 173 ребенка, часть из которых во время награждения демонстрировала навыки работы с мячом, а другая вручала цветы женской команде. Награждать чемпионов приехали лично председатель высшего совета Федерации регби России, руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ, председатель попечительского совета регби-клуба ЦСКА, Игорь Артемьев и президент регби-клуба ЦСКА, руководитель комитета Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации Алексей Митрюшин.

Алексей Митрюшин и Игорь Артемьев.

После вручения кубков воспитанники детских секций вместе с командой совершили круг почета по стадиону.

— ЦСКА — самый динамично развивающийся регбийный клуб страны, — прокомментировал успехи РК ЦСКА Игорь Артемьев. — Совсем недавно мы вручали им «Кубок надежды», а теперь они получают самые настоящие золотые кубки, которые завоевали в отчаянной борьбе с очень серьезными соперниками. Ребята продемонстрировали свои лучшие качества, свои медали регбисты завоевали по делу.

Сегодня мы наблюдаем большой рост интереса к нашему виду спорта. Сейчас на матчи нашей сборной ходит около 10 тысяч человек, хотя еще несколько лет назад этого не было, но теперь у нас есть собственные болельщики, регбийные. Они немножко отличаются от футбольных. Уверен, мы находимся накануне настоящего регбийного бума!