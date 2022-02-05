Регби
Новости
Олимпиада Кубок мира 2019
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Регби

Сегодня, 17:49

Мужская сборная России по регби проиграла Румынии в стартовом матче чемпионата Европы

Роман Шишов
Корреспондент

Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы проиграла сборной Румынии со счетом 25:34.

В составе российской сборной две попытки оформил Дмитрий Пархоменко.

Свой следующий матч на турнире сборная России проведет 12 февраля против Испании.

Бухарест (Румыния)

Чемпионат Европы по регби

Румыния — Россия 34:25 (24:7)

Попытки: Кожокару (9, 21), Маковей (36), Суруджиу (70) — штрафная попытка (6), Пархоменко (59, 73);

0
Читайте также
«Американское влияние достигло нового уровня извращенности». Болельщики в шоке от танца немецкого дуэта
Его пытались сделать изгоем, а он теперь берет медали на Олимпиаде. Кто такой Александр Логинов, спасший для России смешанную эстафету в биатлоне
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ярослав Речнев и Алексей Волков назначены старшими тренерами юниорских сборных России

Чемпионат России по регби на снегу пройдет в Казани
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости