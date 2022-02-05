Мужская сборная России по регби проиграла Румынии в стартовом матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы проиграла сборной Румынии со счетом 25:34.

В составе российской сборной две попытки оформил Дмитрий Пархоменко.

Свой следующий матч на турнире сборная России проведет 12 февраля против Испании.

Бухарест (Румыния)

Чемпионат Европы по регби

Румыния — Россия 34:25 (24:7)

Попытки: Кожокару (9, 21), Маковей (36), Суруджиу (70) — штрафная попытка (6), Пархоменко (59, 73);