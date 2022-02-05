Мужская сборная России по регби проиграла Румынии в стартовом матче чемпионата Европы
Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы проиграла сборной Румынии со счетом 25:34.
В составе российской сборной две попытки оформил Дмитрий Пархоменко.
Свой следующий матч на турнире сборная России проведет 12 февраля против Испании.
Бухарест (Румыния)
Чемпионат Европы по регби
Румыния — Россия 34:25 (24:7)
Попытки: Кожокару (9, 21), Маковей (36), Суруджиу (70) — штрафная попытка (6), Пархоменко (59, 73);
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