Международный совет регби признал ошибку судьи в пользу японцев в матче с россиянами на Кубке мира

Международный совет регби признал ошибку арбитра матча открытия Кубка мира-2019 между сборными Японии и России в пользу хозяев турнира. Главный арбитр встречи Найджел Оуэнс не наказал Джеймса Мура, выступающего за команду Японии, за нарушение правил на россиянине Василии Дорофееве, сообщает Sky Sports.

За этот фол Мур должен был как минимум получить желтую карточку, что означает 10-минутное удаление игрока. Видеоассистент рефери не подсказал арбитру о нарушении.