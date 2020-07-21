Международная федерация регби хочет запретить играть женщинам-трансгендерам

Международная федерация World Rugby рассматривает возможность запрета выступления в женских матчах регбисткам, которые в прошлом были мужчинами, а затем сменили пол. В настоящее время такое возможно при условии прохождения курса гормональной терапии, снижающей уровень тестостерона. Однако в результате исследования, проведенного по заказу World Rugby выяснилось, что выход на поле трансгендера, которая формировалась как мужчина, на 20-30 процентов повышает вероятность травм остальных игроков.

В документе утверждается, что бывшие мужчины в среднем сильнее и крупнее примерно на 30 процентов и быстрее примерно на 15 процентов, чем регбистки, которые родились женщинами. При этом авторы исследования предлагают допускать до мужских матчей сменивших пол бывших женщин при условии, что они под роспись ознакомятся с предупреждением о повышенной опасности травм, сообщает Guardian.