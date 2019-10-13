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Матч Кубка мира по регби между Намибией и Канадой отменен. А все снова из-за тайфуна

11:31

Матч между сборными Намибии и Канады, запланированный на 13 октября на Кубке мира-2019 по регби в Японии, отменен из-за тайфуна Хагибис, cообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что игра была отменена в связи с приказом об эвакуации после сильного шторма. При этом уточняется, что матч Уэльса и Уругвая состоится по расписанию в Кумамото. Однако пока проведение матча Япония — Шотландия находится под вопросом.

Ранее из-за тайфуна были отменены еще два матча, назначенные на 12 октября: Новая Зеландия — Италия и Англия — Франция.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/rugby/kubok-mira/tablicy/?from=header-main-menu

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