Матч Кубка мира по регби между Намибией и Канадой отменен. А все снова из-за тайфуна

Матч между сборными Намибии и Канады, запланированный на 13 октября на Кубке мира-2019 по регби в Японии, отменен из-за тайфуна Хагибис, cообщается на официальном сайте турнира.

Отмечается, что игра была отменена в связи с приказом об эвакуации после сильного шторма. При этом уточняется, что матч Уэльса и Уругвая состоится по расписанию в Кумамото. Однако пока проведение матча Япония — Шотландия находится под вопросом.

Ранее из-за тайфуна были отменены еще два матча, назначенные на 12 октября: Новая Зеландия — Италия и Англия — Франция.