Мартин Кастроджованни: "Тусовка с Ибрагимовичем в Лас-Вегасе себя оправдала"

Известный итальянский регбист Мартин Кастроджованни в Москве на арене ЦСКА рассказал о тусовке со Златаном Ибрагимовичем в Лас-Вегасе в 2015 году.

Он отпросился "домой в Аргентину", но поехал с футболистом в Вегас перед полуфиналом Кубка европейских чемпионов в составе "Расинга".

– Да, оно того стоило! Я бы повторил. Я – тот парень, который может веселиться и любит это дело. Я и сейчас люблю это. Но я всегда усердно работал, тренировок не пропускал. И, кстати, я тогда не врал о причинах отлучки. У меня было три свободных для, и я успел все. Когда у меня есть свободное время, я могу делать, что хочу. Я вообще всегда говорю правду, из-за чего бывают проблемы. Та история – часть меня, – сказал Кастроджованни. (Михаил Потапов)